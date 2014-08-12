Петербурженка залила перцовым баллончиком ребенка на детской площадке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция задержала женщину, брызнувшую из баллончика в лицо ребенку на детской площадке на Съезжинской улице в Санкт-Петербурге.

Как оказалось 58-летняя неработающая жительница Петроградской стороны была недовольна шумом и детскими играми на площадке. Поэтому она брызнула содержимым перцового баллончика в сторону семилетнего мальчика и скрылась.

Врачи диагностировали у мальчика химический ожог обоих глаз: после оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение. Подозреваемая задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовая драка в Красном Селе закончилась госпитализацией подростка в больницу.

Фото: Piter.TV