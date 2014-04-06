Массовая драка в Красном Селе закончилась госпитализацией подростка в больницу

Врачи диагностировали у 16-летнего жителя Ленобласти ушибы и отравление.

В ночь на 30 августа на проспекте Ленина в Красном Селе произошла массовая драка. Изначально очевидцы сообщали о стрельбе, но данные не подтвердились.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на месте происшествия были задержаны двое мужчин: 32-летний житель Республики Башкортостан и 35-летний житель Вологодской области. Еще одним участником конфликта оказался 16-летний житель Ломоносовского района Ленинградской области. Подросток был госпитализирован с места происшествия с ушибами и отравлением.

Полиция в настоящий момент устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Фрунзенского района напал на женщину-фельдшера скорой помощи.

Фото: Piter.TV