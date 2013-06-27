Житель Фрунзенского района напал на женщину-фельдшера скорой помощи

Нападавший был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 24 августа, в дежурную часть Главка поступило сообщение от диспетчера службы "03" о том, что на КАД (внутреннее кольцо) на 20 км между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса было совершено нападение на сотрудника бригады скорой помощи.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,прибывший на место происшествия наряд полиции задержал 52-летнего жителя Фрунзенского района за совершение данного преступления.

Позднее в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним самостоятельно обратилась 58-летняя фельдшер бригады скорой медицинской помощи с ушибами. После оказания медицинской помощи она была отпущена в удовлетворительном состоянии.

Нападавший был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что владельца наркологической клиники под запрещенными веществами задержали в Петербурге.

Фото: Piter.TV