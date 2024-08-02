В Курортном районе задержали вандала-скейтбордиста, разбившего автобусное стекло

На допросе он уверял полицейских, что не ожидал серьёзных последствий своего поведения, утверждая, что может предсказывать будущее. Ранее он уже имел проблемы с законом по делу о наркотиках.

В среду, 31 июля, в 10:07 в полицию Курортного района поступило сообщение от водителя автобуса, который следовал по маршруту № 211Э. Он сообщил, что на остановке у дома 64 по улице Володарского в Сестрорецке неизвестный разбил лобовое стекло его транспорта.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что примерно в 9:30 злоумышленник устроил конфликт с водителем из-за того, что автобус не остановился на нужной ему остановке. Выйдя из автобуса, пассажир ударил лобовое стекло скейтбордом, тем самым разбив его, и затем скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Как пишет пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудникам полиции удалось быстро установить личность предполагаемого правонарушителя. Им оказался 27-летний житель Ростовской области, работающий подсобным рабочим на стройке и проживающий там в бытовом вагончике. На допросе он уверял полицейских, что не ожидал серьёзных последствий своего поведения, утверждая, что может предсказывать будущее. Ранее он уже имел проблемы с законом по делу о наркотиках.

Подозреваемый был задержан в соответствии с статьёй 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что подросток стрелял из окна на Пулковском шоссе.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти