В Сестрорецке неизвестный устроил скандал с водителем автобуса и бросил скейтборд в лобовое стекло

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведутся поиски дебошира.

Утром в среду, 31 июля, в полицию Курортного района поступило сообщение от водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 211Э. Он рассказал, что на остановке у дома 64 по улице Володарского в Сестрорецке неизвестный разбил лобовое стекло автобуса.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по прибытии на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что около 09:30 неизвестный устроил скандал с водителем автобуса из-за того, что тот не остановился на нужной ему остановке. Затем он вышел и бросил свой скейтборд в лобовое стекло автобуса, разбив его, и скрылся с места.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведутся поиски дебошира.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)