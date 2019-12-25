  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Инструктор автошколы открыл стрельбу в поселке Войсковицы
Сегодня, 8:10
86
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Инструктор автошколы открыл стрельбу в поселке Войсковицы

0 0

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В понедельник, 30 июля, в Гатчине на улице Чкалова был задержан 26-летний инструктор автошколы. По предварительным данным, задержанный произвел ряд выстрелов из травматического пистолета на площади Манина в поселке Войсковицы, который находится в Гатчинском муниципальном округе. Об этом стало известно Piter.TV.

Оружие было конфисковано, его легальность подтверждена. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Мужчина помещен под стражу на двое суток. До этого момента он не привлекал внимание правоохранительных органов.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии