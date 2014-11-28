Подросток стрелял из окна на Пулковском шоссе

Он повредил окно в другой квартире.

Полицейскими Московского района задержан несовершеннолетний стрелок из окон. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 31 июля поступило сообщение о том, что из квартиры дома 14 по Пулковскому шоссе кто-то стреляет из пневматического оружия.

Оказалось, что в снимаемой квартире 17-летний подросток выстрел ил из своего пневматического пистолета и повредил окно в другой квартире.

Несовершеннолетний передан родителям. По данному факту проводится проверка.

Ранее на Ленинском проспекте пьяный петербуржец подстрелил десятиклассницу.

Фото: Piter.tv