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На Ленсовета задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Ленсовета задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

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Подозреваемым оказался  30-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.

Оперативники угрозыска Главка задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 9 января у дома 3 корпус 1 по Звездной улице пассажир такси под угрозой ножа похитил из бардачка автомобиля 45 000 рублей выручки, после чего заставил водителя перевести с банковского счета дополнительно ещё 3 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

У дома 86 по улице Ленсовета полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался  30-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.

В Кировске мужчина ограбил знакомого под угрозой топора.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение, разбой, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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