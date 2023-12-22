На Ленсовета задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста

Подозреваемым оказался 30-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.

Оперативники угрозыска Главка задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 9 января у дома 3 корпус 1 по Звездной улице пассажир такси под угрозой ножа похитил из бардачка автомобиля 45 000 рублей выручки, после чего заставил водителя перевести с банковского счета дополнительно ещё 3 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

У дома 86 по улице Ленсовета полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался 30-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина.

В Кировске мужчина ограбил знакомого под угрозой топора.

Фото: Piter.tv