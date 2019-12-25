В Петербурге задержали пенсионера, стрелявшего в своего брата

Пострадавший за медицинской помощью обратился не сразу, однако из-за ухудшения состояния был госпитализирован.

В Петербурге полицейские задержали пенсионера, стрелявшего в своего брата. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобасти.

Сообщение о стрельбе в коммунальной квартире дома 142 по набережной Обводного канала поступило в дежурную часть 25 ноября в 19:00. Прибывшие полицейские установили, что в ходе внезапной ссоры 72-летний житель коммуналки из револьвера "Ruby Extra" выстрелил в грудь своему 59-летнему брату.

Пострадавший за медицинской помощью обратился не сразу, однако из-за ухудшения состояния 25 ноября был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Револьвер полицейскими был изъят, стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Недавно посетитель караоке-бара на Просвещения угрожал пистолетом отказавшей ему девушке.

Фото: МВД