Полицейские задержали одного из подростков, избивших 14-летнюю девочку в Парголово

Устанавливаются остальные участники конфликта.

Полицейским задержали одного из подростков, избивших 14-летнюю девочку на пустыре в Парголово. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 14 июля в полицию из детской поликлиники поступила телефонограмма о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 14- летняя жительница поселка Парголово с множественными травмами головы и тела. Девочка была избита знакомыми подростками на пустыре рядом со своим домом, так как нападавшие подозревали её в краже денег из квартиры её подруги.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Утром 16 июля у дома 175 по Горскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 17-летнего подростка. Устанавливаются остальные участники конфликта.

Фото: Piter.TV