Подозреваемых в вымогательстве на Бабушкина задержали на Северо-Кавказе

Задержанные были доставлены в Петербург и взяты под стражу на основании статьи 91 УПК РФ до решения вопроса о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в 23:30 в полицию Невского района обратился 20-летний житель Белгородской области, который заявил, что 14 февраля в 23:15 возле дома №48 на улице Бабушкина неизвестные лица вынудили его перевести 15 000 рублей через мобильное приложение банка, а затем потребовали собрать дополнительно 100 000 рублей. Полиция установила, что пострадавший добровольно сел в автомобиль марки Audi, поскольку его коллега исчез. Внутри автомобиля находились незнакомцы, которые угрожали применить насилие и использовали предмет, похожий на травматический пистолет, чтобы заставить мужчину совершить перевод денег. После перевода суммы его отпустили, приказав собрать недостающую сумму в течение суток.

Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, следствие возбудило уголовное дело по статьям 162 (разбой) и 163 УК РФ (вымогательство). После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД совместно с полицейскими Невского района, находясь в служебной командировке в Грозном, при поддержке региональных полицейских, задержали подозреваемых — 20-летнего жителя Чеченской Республики и 23-летнего жителя города Пушкина.

Задержанные были доставлены в Петербург и взяты под стражу на основании статьи 91 УПК РФ до решения вопроса о мере пресечения.

Ранее раскрыты подробности об убийце девушки, чей труп был найден под Гатчиной.

Фото: Piter.TV; ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти