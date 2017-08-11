  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В метрополитене рассказали, зачем нумеруют ступени эскалатора и торшеры
Сегодня, 21:50
95
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В метрополитене рассказали, зачем нумеруют ступени эскалатора и торшеры

0 0

На эскалаторе есть еще одна нумерация, о которой пассажиры не догадываются.

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали, зачем нумеруют ступени эскалатора и торшеры. Никакого мистического подтекста в этом нет.

Нумерация может пригодиться при плановых и ремонтных работах. Чтобы передать информацию о неисправности, достаточно сказать номер ступени или торшера. 

Если обратиться к сотрудникам метро со словами: "У вас там что-то стучит в районе первой четверти эскалатора сверху", — это вряд ли поможет. А если указать на конкретный участок "в районе торшера №14", то по этому номеру мастер легко найдёт неисправность.

говорится в сообщении.

Также свой номер есть у каждой ступени внутри лестничного полотна. Его присваивают на заводе. Для пассажиров они не видны. 

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали, зачем на ступенях эскалатора цветные полосы. 

Фото: Piter.TV

Теги: метрополитен, эскалатор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии