В метрополитене рассказали, зачем нумеруют ступени эскалатора и торшеры

На эскалаторе есть еще одна нумерация, о которой пассажиры не догадываются.

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали, зачем нумеруют ступени эскалатора и торшеры. Никакого мистического подтекста в этом нет.

Нумерация может пригодиться при плановых и ремонтных работах. Чтобы передать информацию о неисправности, достаточно сказать номер ступени или торшера.

Если обратиться к сотрудникам метро со словами: "У вас там что-то стучит в районе первой четверти эскалатора сверху", — это вряд ли поможет. А если указать на конкретный участок "в районе торшера №14", то по этому номеру мастер легко найдёт неисправность. говорится в сообщении.

Также свой номер есть у каждой ступени внутри лестничного полотна. Его присваивают на заводе. Для пассажиров они не видны.

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали, зачем на ступенях эскалатора цветные полосы.

Фото: Piter.TV