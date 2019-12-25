В метрополитене Петербурга рассказали, зачем на ступенях эскалатора цветные полосы

Цвет полос зависит от периода производства ступеней.

В пресс-службе "Петербургского метрополитена" объяснили, зачем на ступенях эскалатора цветные полосы. Они могут быть красного, белого, желтого цвета.

Ребристая поверхность ступеней улучшает сцепление с подошвой обуви и уменьшает скольжение в дождливую погоду. А ограничительные цветные полосы оставляют зазор между обувью и поверхностью фартука, и, по правилам, пассажир не должен на неё наступать. говорится в сообщении.

При нарушении правил эскалатор может зажевать длинный подол одежды или шнурки.

Полосы бывают разного цвета, это зависит от ступеней. На темно-коричневых ступенях старого образца ступени белые. Для темно-серых ступеней, которые были изготовлены в 1970-1990-х годах, полосы делали оранжевые и красные. Для современных ступеней серебристного оттенка больше всего подходят ярко-желтые полосы.

В метрополитене также пояснили, что щетки, которые расположены сбоку, на самом деле не для очистки обуви. Они защищают пассажиров от контакта с неподвижной часть эскалатора. При попытке почистить обувь она может только пострадать.

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Фото: Piter.TV