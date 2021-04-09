Эскалатор на станции метро "Нарвская" остановили из-за девушки в длинном платье

Вопрос быстро удалось решить: для прибывающих пассажиров запустили второй эскалатор.

Днем 9 апреля пассажирам метрополитена пришлось самостоятельно спускаться на станции метро "Нарвская". Причиной остановки эскалатора могло стать длинное платье. Очевидец поделился кадрами с места.

Вскоре после остановки запустили еще один эскалатор. Пассажир заснял, что внизу стоит девушка. Часть ее черного платья зажевало. По всей видимости, эскалатор решили "выключить", чтобы избежать возможных происшествий.

Ранее на станции "Спортивная" на сходе с эскалатора упала девушка с инвалидностью. Она была с сотрудниками метрополитена.

Видео: vk.com/spb_today / Влад Табулович