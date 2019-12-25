Падением женщины-инвалида на эскалаторе в метро Петербурга заинтересовалась прокуратура

Прокуратура организовала проверку по факту падения женщины-инвалида на станции метро "Спортивная". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Женщина упала при спуске с эскалатора. Стражам порядка предстоит выяснить, насколько хорошо соблюдались метрополитеном требования законодательства о социальной защите прав инвалидов. Кроме того, прокурорам предстоит оценить действия сотрудников подземки, осуществляющих сопровождение инвалида.
После проверки решат вопрос о принятии соответствующих мер.
Ранее в московском метро мужчина столкнул пассажира на рельсы.
Фото: pixabay.com
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