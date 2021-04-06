Преступник пойман полицией.

В московском метро мужчина столкнул пассажира на рельсы. Об этом рассказали региональные представители МВД России. Известно, что инцидент зафиксирован на подземной платформе "Сокольники". Мужчина, упавший на рельсы, не пострадал. Ему помогли подняться обратно на платформу очевидцы событий.

По имеющейся информации, злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы. пресс-служба МВД по Москве

В настоящее время правоохранительные органы задержали преступника, который пытался скрыться. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 119 УК ("Об угрозе убийством"). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Пассажиры испугались бесхозной сумки с торчащими проводами на станции "Площадь Мужества".

Видео: МВД России