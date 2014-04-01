Пассажиры испугались бесхозной сумки с торчащими проводами на станции "Площадь Мужества"

Мужчина 30 лет при досмотре неожиданно бросил ее и сбежал.

Вечером 31 марта петербуржцы сообщили об обнаружении подозрительной сумки с торчащими проводами на станции "Площадь Мужества". Сотрудники ОМОН осмотрели забытую вещь и заявили, что она не представляет опасности. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе городской подземки.

Стоит отметить, что в сумке не было проводов, как об этом рассказывали очевидцы. По словам сотрудников метро, во время досмотра мужчина 30 лет по непонятным причинам неожиданно бросил свою сумку и сбежал. Объект немедленно окружили и вызвали на место ОМОН. Закрывать станцию из-за этого инцидента не стали.

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Фото: Piter.TV