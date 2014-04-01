Пассажир "синей" ветки метро Петербурга погиб в результате падения на рельсы

За жизнь мужчины боролись медики, но спасти его не удалось.

Мужчина, который 30 марта попал под поезд на станции метро "Электросила", скончался в карете "скорой помощи". Об этом узнала "Фонтанка".

По предварительным данным, пассажир получил множественные травмы. Когда его вытащили из под состава, мужчина еще был жив.

Напомним, петербуржец упал на пути в 14:10. В связи с этим движение от станции "Невский проспект" до "Купчино" временно не осуществлялось. Его восстановили в 14:29.

Ранее несчастный случай произошел на "красной ветке. Станцию "Проспект Ветеранов" закрывали на вход из-за большого пассажиропотока.

Фото: vk.com/spb_today