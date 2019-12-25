Движение поездов по "красной" ветке метрополитена восстановили

Интервал движения поездов также восстанавливается.

Движение по "красной" ветке метрополитена Петербурга восстановили, оно осуществляется в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Также в 17:16 открыли на вход станцию "Проспект Ветеранов". Она была закрыта не более 10 минут из-за большого пассажиропотока.

С 16:57 поезда ходили от "Проспекта Ветеранов" до "Автово" и от "Площади Восстания" до "Девяткино" из-за падения пассажира на пути. По данным очевидцев, упавшим оказался молодой человек. Вокруг него собрались медики. Официальной информации о состоянии пассажира не поступало.

И куча людей снимают его тело. Участок платформы не оцеплен. Тело не накрыто. Поезда начали движение. написала Валентина в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фото: Piter.TV