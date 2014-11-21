Станцию "Проспект Ветеранов" закрыли на вход из-за большого пассажиропотока

На платформе начали скапливаться люди.

В 17:08 станцию метро "Проспект Ветеранов" временно закрыли на вход из-за большого пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

Ранее появилось сообщение о том, что на пути упал пассажир. Станция не названа. Очевидцы пишут в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте" о том, это случилось на станции "Пушкинская", но информация пока не подтверждена. В связи с происшествием движение по "красной" ветке метро ограничили. С 16:57 поезда ходят от "Проспекта Ветеранов" до "Автово" и от "Площади Восстания" до "Девяткино".

Фото: Piter.TV