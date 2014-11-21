Движение по "красной" ветке метро ограничили из-за падения пассажира на пути

Пассажиры застряли на 1-й линии метрополитена.

С 16:57 движение по "красной" ветке метрополитена осуществляется на участках "Проспект Ветеранов - Автово" и "Площадь Восстания - Девяткино". Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

На одной из станций на пути упал пассажир. Очевидцы пишут в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" о том, что это произошло на станции "Пушкинская". На платформе собралась толпа.

От Кировского завода до Владимирской поезда не ходят. Пассажирам сообщили о том, что движение остановлено на 20 минут.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Илья Ягненков