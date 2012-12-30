В Петербурге стартовал забег Дедов Морозов

Герои из русских сказок собрались на Дворцовой площади.

Сегодня, 26 декабря, в Петербурге проводят юбилейный забег Дедов Морозов. Перед стартом мужчины с белыми бородами и в красных халатах провели разминку. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Участникам предложили две дорожки. Первый путь адаптировали для любителей спокойного темпа, его длина составляет 2,5 километра. Вторая дорожка — для профессионалов. Деды Морозы стартовали в 18 часов от Триумфальной арки Главного штаба. Финишировать они будут на Дворцовой площади.

Автомобилистов предупреждают, что в связи с забегом на многих центральных улицах города ввели ограничения.

Так, движение будет прекращено по Миллионной улице (от Дворцовой площади до Мраморного переулка), Аптекарскому, Круглому, Мошкову переулкам, по Большому Конюшенному мосту, набережной Зимней канавки (от Миллионной улицы до набережной реки Мойки), нечетной стороне набережной Мойки (от 2-го Садового моста до Певческого моста), проезду от Дворцового моста до Дворцовой площади и проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади. Также с 00:00 24 декабря до 17:00 26 декабря будет запрещена остановка по этим улицам.

Ранее на Piter.tv: на Конюшенной площади открылась ледовая арена.

Видео: Instagram/ dina.gerr