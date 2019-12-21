В Петербурге 26 декабря пройдет забег Дедов Морозов

Забег начнется в 18:00.

В воскресенье, 26 декабря, в Петербурге пройдет забег Дедов Морозов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Принять участие в пятом юбилейном забеге сможет каждый желающий, но исключительно в соответствующем костюме (получить в зоне ЭКСПО за два дня до мероприятия). Для участников доступны две дистанции. Для тех, кто хочет в спокойном темпе пройти маршрут с детьми, предлагается 2,5 километра. Для профессионалов и любителей бега подойдет дистанция в 5 километров. Участники побегут от Триумфальной арки Главного штаба, а финишируют на Дворцовой площади. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте забега.

В пресс-службе комитета по транспорту предупредили автомобилстов об ограничениях на дорогах в этот день с 17:00 до 21:00. Движение будет прекращено по Миллионной улице (от Дворцовой площади до Мраморного переулка), Аптекарскому, Круглому, Мошкову переулкам, по Большому Конюшенному мосту, набережной Зимней канавки (от Миллионной улицы до набережной реки Мойки), нечетной стороне набережной Мойки (от 2-го Садового моста до Певческого моста), проезду от Дворцового моста до Дворцовой площади и проезду вдоль дома №4 по Дворцовой площади. Также с 00:00 24 декабря до 17:00 26 декабря будет запрещена остановка по этим улицам.

Ранее на улицах Петербурга заметили новогодний "ДедМоробус".

Фото: забегдедовморозов.рф