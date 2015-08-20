На улицах Петербурга замечен новогодний "ДедМоробус"

Увидеть ретротранспорт на улицах города можно вплоть до 30 декабря.

С 21 декабря по улицам Петербурга начал курсировать новогодний "ДедМоробус". В социальных сетях петербуржцы делятся фотографиями и видеороликами, на которых запечатлен отряд Дедов Морозов.

Первое выступление состоялось днем у торгово-развлекательного комплекса "Галерея". Также горожане делятся кадрами, на которых "ДедМоробус" разъезжает по городу под новогодние песни.

Яркий автобус в стиле ретро, украшенный разноцветными гирляндами и большими елочными игрушками, будет ездить каждый день с 16 до 21. Увидеть ретротранспорт на улицах города можно вплоть до 30 декабря.

Ранее стало известно, какие игрушки дарят в Петербурге на Новый год чаще всего.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком