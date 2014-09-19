ТРК "Галерея" может выкупить арабская компания

Планируется, что Mubadala достанется 50% объекта площадью 192 кв.м.

Петербургский ТРК "Галерея" может стать собственностью арабской компании Mubadala. Об этом пишет газета "Ведомости".

Покупателя нашёл предыдущий владелец − фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, который находится в управлении Morgan Stanley (США). Планируется, что Mubadala достанется 50% объекта площадью 192 кв.м.

По данным источников издания, вторая половина ТРК принадлежит Investment Company. Общая стоимость "Галереи", по оценкам аналитиков, составляет 60-70 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV