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На Невском проспекте осталось рекордно мало свободных площадей под стрит-ритейл
Сегодня, 13:29
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На Невском проспекте осталось рекордно мало свободных площадей под стрит-ритейл

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Кроме того, показатель оказался в 2 раза меньше значений постпадемийного 2021 года.

Доля свободных площадей для размещения стрит-ритейла на Невском проспекте сократилась на 6,2 %, что стало рекордной цифрой за последние 7 лет. Об этом сообщило издание "Интерфакс".

Кроме того, показатель оказался в 2 раза меньше значений постпадемийного 2021 года.

По прогнозам аналитиков, до конца года доля незанятых помещений подобного назначения продолжит колебаться на значении примерно 7% в связи с приостановкой деятельности многих заведений общепита.

Ранее мы сообщили о том, что bндекс промышленного производства в Петербурге достиг 109,1% за 8 месяцев.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, стрит-ритейл
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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