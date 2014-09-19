На Невском проспекте осталось рекордно мало свободных площадей под стрит-ритейл

Кроме того, показатель оказался в 2 раза меньше значений постпадемийного 2021 года.

Доля свободных площадей для размещения стрит-ритейла на Невском проспекте сократилась на 6,2 %, что стало рекордной цифрой за последние 7 лет. Об этом сообщило издание "Интерфакс".

Кроме того, показатель оказался в 2 раза меньше значений постпадемийного 2021 года.

По прогнозам аналитиков, до конца года доля незанятых помещений подобного назначения продолжит колебаться на значении примерно 7% в связи с приостановкой деятельности многих заведений общепита.

Ранее мы сообщили о том, что bндекс промышленного производства в Петербурге достиг 109,1% за 8 месяцев.

Фото: Piter.TV