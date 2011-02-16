Индекс промышленного производства в Петербурге достиг 109,1% за 8 месяцев

Основной прирост наблюдается в сферах производства одежды, выпуска компьютерной техники, электронных и оптических изделий.

Индекс промышленного производства (ИПП) в Северной столице за первые 8 месяцев 2023 года составил 109,1%. Эта цифра выше показателя за аналогичный период прошлого года на 9,1%. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Основной прирост наблюдается в сферах производства одежды, выпуска компьютерной техники, электронных и оптических изделий. В каждой из них показатель вырос в 1,6 раза. Кроме того, позитивная тенденция наметилась в сфере изготовления текстиля (+27,4%), кожаных изделий (+24,2%), автомобилестроения и оборудование (+27,3%).

При этом рост пошёл на спад в области работы с полезными ископаемыми (-36,7%), ремонта и монтажа машин и оборудования (-12,1%).

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