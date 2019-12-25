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Смольный направит 500 тыс. рублей на займы самозанятым бизнесменам
Сегодня, 9:42
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Смольный направит 500 тыс. рублей на займы самозанятым бизнесменам

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Кредиты предпринимателям под 3% годовых выдадут на срок от 3-ёх месяцев до 2-х лет.

Представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым Северной столицы предоставят беззалоговые займы в размере от 50 до 500 тыс. рублей. Об этом объявил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Займы выделит "Фонд микрофинансирования субъектов". По словам Полякова, кредиты предпринимателям под 3% годовых выдадут на срок от 3-ёх месяцев до 2-х лет. Кроме того, поддержка самозанятых осуществляется в рамках нацпроекта "Малое предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Сегмент самозанятости в городе имеет наиболее высокий потенциал для развития, подчеркнул чиновник.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства в Петербурге составил 108,2%.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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