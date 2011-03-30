Индекс промышленного производства в Петербурге составил 108,2%

На обрабатывающие отрасли приходится 88,3% от всей продукции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем промышленности и подвел итоги отрасли. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 10 сентября.

Промышленность делает нашу страну сильной и независимой, дает возможность проводить самостоятельный курс на международной арене. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, градоначальник отметил, что индекс промышленного производства по итогам семи месяцев составил 108,2%. На обрабатывающие отрасли приходится 88,3% от всей продукции. Темпы роста в транспортном машиностроении – 30%.

Ранее мы сообщали о том, что объем инвестиций в основной капитал Петербурга вырос на 11,8%.

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