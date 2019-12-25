Объем инвестиций в основной капитал Петербурга вырос на 11,8%

В число отраслей-лидеров по объему инвестиций вошли промышленность и недвижимость.

Объем инвестиций в основной капитал Петербурга по итогам первой половины 2023 года вырос на 11,8%. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства.

По его словам, общий объем инвестиций составил 383,8 млрд рублей. Также Зырянов назвал отрасли-лидеры по объему инвестиций. В перечень вошли промышленность, транспортировка и хранение, недвижимость, торговля, информация и связь.

Ранее мы сообщали, что индекс промышленного производства в Петербурге вырос почти на 4%.

Фото: Piter.tv