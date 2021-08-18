Индекс промышленного производства в Петербурге вырос почти на 4%

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам первого полугодия вырос почти на 4%. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства.
По его словам, промпредприятия отгрузили заказчикам продукцию на 1,9 трлн рублей. Зырянов также отметил, что в первом полугодии прошлого года было некоторое замедление промышленных предприятий
Ранее мы сообщали, что единый тариф на проезд в пригородных электричках разрабатывают в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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