Девушка из Мурино "заминировала" ТРК "Галерея"

Ничего опасного в здании не нашли. Эвакуация в торговом комплексе не проводилась.

Злоумышленница "заминировала" ТРК "Галерея" в центре Петербурга. Хулиганка требовала перевода денежных средств на свою карту.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 14 января. В 03:43 в полицейский участок позвонили из Греции и предупредили о возможном взрыве. В торговый центр прибыли оперативники. Они осмотрели помещения и прилегающую территорию.

Ничего опасного в здании не нашли. Эвакуация в ТРК не проводилась.

Стражи порядка завели уголовное дело. Они установили, что звонок совершила девушка из Мурино. Ее вызвали в полицейский участок. Правоохранители выясняют причину поведения "шутницы".

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Фото: Piter.tv