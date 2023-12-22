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Девушка из Мурино "заминировала" ТРК "Галерея"
Сегодня, 8:27
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Девушка из Мурино "заминировала" ТРК "Галерея"

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Ничего опасного в здании не нашли. Эвакуация в торговом комплексе не проводилась. 

Злоумышленница "заминировала" ТРК "Галерея" в центре Петербурга. Хулиганка требовала перевода денежных средств на свою карту. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел 14 января. В 03:43 в полицейский участок позвонили из Греции и предупредили о возможном взрыве. В торговый центр прибыли оперативники. Они осмотрели помещения и прилегающую территорию. 

Ничего опасного в здании не нашли. Эвакуация в ТРК не проводилась. 

Стражи порядка завели уголовное дело. Они установили, что звонок совершила девушка из Мурино. Ее вызвали в полицейский участок. Правоохранители выясняют причину поведения "шутницы".

Ранее на Piter.tv: на Парашютной в парадной избили восьмиклассника.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминер, мурино, полиция, трк галерея
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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