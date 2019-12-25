Стало известно, какие игрушки дарят в Петербурге на Новый год чаще всего

В их числе наборы Lego и машинки Hot Wheels.

Петербуржцы оказались одними из самых щедрых родителей. В среднем на покупки для детей в декабре жители города тратили 3112 рублей. Это почти на 30% больше, чем в декабре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Юла" и "Райффайзенбанка".

Чаще всего петербургские родители покупают для своих детей наборы Lego, машинки Hot Wheels и куклы Barbie. Кроме того, в списке покупок оказались роботы-трансформеры и бластеры Nerf.

Стоит отметить, что за год наборы Lego подорожали почти на четверть, а машинки Hot Wheels – без малого в три раза.

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