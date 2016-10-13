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Напротив "Гостиного двора" открылась резиденция Деда Мороза
Сегодня, 13:56
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Напротив "Гостиного двора" открылась резиденция Деда Мороза

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Резиденция будет открыта во все праздничные дни.

В центре Петербурга начала работу резиденция Деда Мороза. На встречу отводится около 15-20 минут, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Посетители могут пообщаться с дедушкой, принять участие в играх и конкурсах, а также пофотографироваться с главными новогодними персонажами и получить подарки. 

Для встречи с Дедом Морозом детям стоит подготовиться и выучить стихотворение. После прочтения ребенку полагается подарок. 

Резиденция открылась напротив станции метро "Гостиный двор". Она будет работать в праздничные дни, в том числе 31 декабря, 1 и 7 января. Требуется предварительная запись. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге предложили бесплатный проезд для Снегурочек. 

Фото: Pexels 

Теги: дед мороз, резиденция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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