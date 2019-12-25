В Петербурге предложили бесплатный проезд для Снегурочек

В общественный транспорт Петербурга предложили бесплатно пускать Снегурочек. Об этом сообщила пресс-служба депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилёва. Инициатива направлена в Комитет по транспорту.
В отличие от Дедов Морозов, Снегурочек незаслуженно обошли вниманием. Исправить ситуацию мог бы бесплатный проезд для них в общественном транспорте.
Алексей Цивилёв, депутат ЗакСа Петербурга
Новогоднюю акцию предлагается продлить до 1 января. Обязательные условия для участия в акции – праздничный костюм и коса.
В Петербурге пройдет забег Дедов Морозов на короткую и длинную дистанцию.
Фото: pixabay
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