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В Петербурге предложили бесплатный проезд для Снегурочек
Сегодня, 10:42
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В Петербурге предложили бесплатный проезд для Снегурочек

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Новогоднюю акцию предлагается продлить до 1 января.

В общественный транспорт Петербурга предложили бесплатно пускать Снегурочек. Об этом сообщила пресс-служба депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилёва. Инициатива направлена в Комитет по транспорту.

В отличие от Дедов Морозов, Снегурочек незаслуженно обошли вниманием. Исправить ситуацию мог бы бесплатный проезд для них в общественном транспорте.

Алексей Цивилёв, депутат ЗакСа Петербурга

Новогоднюю акцию предлагается продлить до 1 января. Обязательные условия для участия в акции – праздничный костюм и коса.

В Петербурге пройдет забег Дедов Морозов на короткую и длинную дистанцию.

Фото: pixabay

Теги: алексей цивилев, закс, снегурочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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