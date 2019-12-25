В Петербурге пройдет забег Дедов Морозов на короткую и длинную дистанцию

Регистрация на мероприятие продлится до 23 декабря.

В конце декабря в Петербурге состоится V Юбилейный Международный Забег Дедов Морозов. Принимать участие в мероприятии можно будет только по QR-коду, медотводу или свежему отрицательному ПЦР-тесту.

Колонна в новогодних костюмах пробежит по Миллионной улице около Мраморного дворца, затем через Аптекарский переулок устремится к Мойке, а после набережной вновь вернутся к Арке Главного штаба. Дистанции будет две: 2,5 км и 5 км.

Разрешенные цвета костюмов — красный, синий, белый. Атрибуты — халат, кушак, шапку, рукавицы и бороду — можно получить в стартовом пакете, который будет выдаваться в зоне ЭКСПО 24-25 декабря с 13:00 до 20:00.

Регистрация проводится на сайте мероприятия забегдедовморозов.рф до 23 декабря. Стоимость входа — 500 рублей. Дети до 14 лет могут принять участие в забеге на 2,5 км бесплатно в сопровождении родителя. Праздник пройдет 26 декабря.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Дворцовой площади установили главную новогоднюю ель.

Фото: ВКонтакте / V Международный Забег Дедов Морозов