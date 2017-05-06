Деды Морозы перекроют движение транспорта в центре Петербурга

Колонна в новогодних костюмах пробежит по Миллионной улице около Мраморного дворца, затем через Аптекарский переулок устремится к Мойке, а после набережной вновь вернутся к арке Главного штаба

Забег Дедов Морозов ограничит движение в центре Петербурга. Он пройдет вечером 26 декабря. По информации комитета по транспорту, движение будет ограничено с 17:00 до 21:00 по следующим адресам: — Миллионная улица от Дворцовой площади до Мраморного переулка; — Апраксин переулок; — Круглый переулок; — нечетная сторона набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста; — Мошков переулок; — Большой Конюшенный мост; — набережная Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки; — проезд от Певческого моста до Дворцовой площади; — проезд вдоль дома №4 по Дворцовой площади. Также по некоторым адресам будет запрещена остановка транспорта с 00:01 24 декабря до 17:00 26 декабря. Регистрация проводится на сайте мероприятия забегдедовморозов.рф до 23 декабря. Стоимость входа — 500 рублей. Дистанции будет две: 2,5 км и 5 км. Фото: ВКонтакте / V Международный Забег Дедов Морозов