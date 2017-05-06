Деды Морозы перекроют движение транспорта в центре Петербурга

Забег Дедов Морозов ограничит движение в центре Петербурга. Он пройдет вечером 26 декабря.
По информации комитета по транспорту, движение будет ограничено с 17:00 до 21:00 по следующим адресам:
— Миллионная улица от Дворцовой площади до Мраморного переулка;
— Апраксин переулок;
— Круглый переулок;
— нечетная сторона набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста;
— Мошков переулок;
— Большой Конюшенный мост;
— набережная Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки;
— проезд от Певческого моста до Дворцовой площади;
— проезд вдоль дома №4 по Дворцовой площади.
Также по некоторым адресам будет запрещена остановка транспорта с 00:01 24 декабря до 17:00 26 декабря.
Регистрация проводится на сайте мероприятия забегдедовморозов.рф до 23 декабря. Стоимость входа — 500 рублей. Дистанции будет две: 2,5 км и 5 км.
Фото: ВКонтакте / V Международный Забег Дедов Морозов
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