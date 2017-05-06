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Деды Морозы перекроют движение транспорта в центре Петербурга
Сегодня, 16:00
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Деды Морозы перекроют движение транспорта в центре Петербурга

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Колонна в новогодних костюмах пробежит по Миллионной улице около Мраморного дворца, затем через Аптекарский переулок устремится к Мойке, а после набережной вновь вернутся к арке Главного штаба

Забег Дедов Морозов ограничит движение в центре Петербурга. Он пройдет вечером 26 декабря.

По информации комитета по транспорту, движение будет ограничено с 17:00 до 21:00 по следующим адресам:

— Миллионная улица от Дворцовой площади до Мраморного переулка;

— Апраксин переулок;

— Круглый переулок;

— нечетная сторона набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Певческого моста;

— Мошков переулок;

— Большой Конюшенный мост;

— набережная Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки;

— проезд от Певческого моста до Дворцовой площади;

— проезд вдоль дома №4 по Дворцовой площади. 

Также по некоторым адресам будет запрещена остановка транспорта с 00:01 24 декабря до 17:00 26 декабря. 

Регистрация проводится на сайте мероприятия забегдедовморозов.рф до 23 декабря. Стоимость входа — 500 рублей. Дистанции будет две: 2,5 км и 5 км. 

Фото: ВКонтакте / V Международный Забег Дедов Морозов

Теги: забег дедов морозов, ограничения движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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