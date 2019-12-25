В Петербурге сократилось на 55 % число пациентов, победивших коронавирус

Четверть зараженных находится в больницах в тяжелом состоянии.

В Северной столице за минувшую неделю на 55 процентов сократилось число пациентов, которые вылечились после перенесения коронавируса. Об этом стало известно из данных межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19. Так, 9 апреля этот показатель составлял 929 человек, а в прошлую пятницу он снизился до 419.

Количество активно больных пациентов снизилось почти на 14 процентов. Однако увеличилось число госпитализаций на 1,74 процента. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 25 %. На ИВЛ находятся 153 пациента. Из 5273 коек для ковидных больных свободно 1156.

Эксперты Смольного сообщили, что четверть переносящих инфекцию сегодня находится в больницах. У этих пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.

Ранее на Piter.tv стало известно, что ещё 701 человек заболело коронавирусом за сутки в Петербурге.

Фото: Piter.tv