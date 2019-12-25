В Петербурге за сутки зафиксировали 701 случай заболевания COVID-19

В Петербурге от коронавирусной инфекции умерло 32 человека, в Ленобласти - 5 человек.

В Петербурге за сутки зафиксировали 701 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В Ленобласти положительный результат теста на коронавирус выявлен у 93 человек. В России же за последние сутки выявили 9 321 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах страны.

Однако в Петербурге от коронавирусной инфекции умерло 32 человека, в Ленобласти - 5 человек.

Ранее мы писали, что доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 26 процентов.

Фото: Piter.tv