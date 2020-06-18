Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 26 процентов

К аппаратам ИВЛ сегодня подключены 176 пациентов с пневмонией.

Доля больных, переносящих коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, составляет 26 процентов. На ИВЛ сегодня находятся 176 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 10 апреля.

С одной стороны, в сравнении с прошлой субботой сегодня был отмечен рост числа новых случаев заражения коронавирусом на 19,75 процентов. С другой стороны, количество активных больных снизилось на 3 процента. Почти на 7,5 процентов уменьшилось и число госпитализаций пациентов с ковид.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург получил 38 тысяч комплектов вакцины "Спутник V". Сейчас петербуржцы могут пройти вакцинацию в одном из 134 развернутых в городе пунктов. Кроме того, работает 21 выездная бригада.

Петербуржцы могут записаться на прививку через телефонную службу "122", онлайн-сервис "Здоровье петербуржца", виртуальные колл-центры поликлиник, портал "Госуслуги".

Фото: Piter.tv