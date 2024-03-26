Юрий Носов рассказал, как в Петербурге создается база надежных исторических документов

Председатель петербургского отделения РВИО рассказал об особенностях работы с молодежью и планах общества на будущее.

Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Юрий Носов рассказал "Петербургскому дневнику" о взаимодействии РВИО с молодежью и ближайших выставках в Петербурге.

Так, стало известно, что специфическая деятельность любого подразделения РВИО всегда согласуется с целями общероссийской организации, но в Петербурге особое внимание уделяется организации научно-просветительских мероприятий и выставок.

Отдельное важное направление – мемориальное: установка памятных досок, открытие памятников. Мы взаимодействуем по вопросам увековечения памяти героев с председателем Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федором Болтиным. Юрий Носов, председатель петербургского отделения РВИО

Носов отметил, что на посту председателя петербургского отдела РВИО ему удалось сделать работу "системной и плановой". Он наладил взаимодействие с ведущими культурными учреждениями. В качестве примера он привел организацию в мае 2024 года выставки "Память поколений" в Президентской библиотеке.

Кроме того, совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и историческим парком "Россия – моя история" проводится олимпиада по истории города. Особенно стоит выделить открытие международного фотопроекта "Мы обвиняем", основная цель которого – представить визуальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения нашей страны, дать возможность увидеть преступные действия неонацизма ХХI века, сохранить для будущих поколений правду о событиях современности и ходе специальной военной операции. Юрий Носов, председатель петербургского отделения РВИО

К 80-летию победы петербургское РВИО планирует несколько мероприятий. Среди них: выставка "Победный 45" в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова, экспозиция "Победа!" научно-практическая конференция "Путь Победы: от Ленинграда до Берлина" и форум "Уроки Великой Отечественной войны и современная геополитика" в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Традиционно, по словам Юрия Носова, через пару месяцев в Президентской библиотеке вновь откроется выставка "Память поколений". Там же осенью пройдет ежегодная конференция по военно-исторической тематике.

Еще мы подготовили цифровую коллекцию "Российское военно-историческое общество". В нее вошли материалы Императорского Русского военно-исторического общества, которое было создано в начале XX века. В создании этой коллекции особо следует отметить роль Валерия Крылова – директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Он предоставил возможность для перевода в цифровую форму фонда, посвященного РВИО, и научного архива музея. Мы надеемся, что в тесном сотрудничестве сможем развивать эту коллекцию и пополнять ее новыми ресурсами. Юрий Носов, председатель петербургского отделения РВИО

По соображению Носова, особое внимание в системной работе по сохранению исторической памяти следует обратить на "воскрешение" имен забытых героев, известных только специалистам.

Память о Великой Отечественной войне и блокаде широко представлена в современном Петербурге, но остаются и забытые герои, и события, известные только специалистам и узкому кругу неравнодушных людей. Наша задача – сделать их известными всем. Это можно осуществить через установку мемориальных досок, памятных знаков, создание электронного контента, доступного в любом уголке мира, где есть Интернет. Юрий Носов, председатель петербургского отделения РВИО

На вопрос об осуществлении взаимодействия с молодежью при реализации исторических проектов Носов ответил, что в РВИО дают возможность заявить о себе посредством организации собственного мероприятия в рамках военно-исторического просвещения. В то же время отдельные проекты Общества держат прямой курс именно на молодое поколение петербуржцев.

Отдельные проекты создаются специально для молодежи. Например, видеолекторий "Знание о России" ориентирован на школьников старших классов и студентов. Благодаря этому проекту они знакомятся со славными военными страницами в истории Отечества. Значительную роль в работе с молодежью играет исторический парк "Россия – моя история". Его генеральный директор Олег Черняга является председателем Совета Санкт-Петербургского регионального отделения РВИО. Большинство проектов ориентировано на подрастающее поколение. Юрий Носов, председатель петербургского отделения РВИО

Впрочем, как отмечает Носов, работа с молодыми людьми остается проблематичным "фронтом работ" для РВИО ввиду нехватки волонтеров и инициаторов событий.

Конечно, здесь нам еще предстоит огромная работа. Нужно создавать более широкую сеть волонтеров, активнее привлекать молодежь не только в качестве слушателей, но и в качестве инициаторов и соорганизаторов проведения тех или иных мероприятий. Так, совместными усилиями, мы будем развивать деятельность и проекты Санкт-Петербургского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Юрий Носов, председатель петербургского отделения РВИО

Ранее мы писали, что в Академии танца Бориса Эйфмана начнут обучать на звукорежиссеров.

Фото: Личный архив Юрия Носова