В РВИО объяснили значение Потсдамской конференции

Российский историк объяснил, в чем была уникальность данной встречи в 1945 году.

Историк объяснил значение Потсдамской конференции. В интервью для "РИА Новостей" начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров рассказал, что конференция стала уникальным историческим событием. Он напомнил, что мировые державы, имеющие различные ценности и интересы, сплотились ради ликвидации общего врага. Членам переговорного процесса с легкостью удалось найти консенсус.

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Напомним, что Потсдамская конференция состоялась в 20 километрах от Берлина с 17 июля по 2 августа 1945 года. В состав участников вошли страны-победительницы во Второй мировой войне. Со стороны СССР на встрече присутствовал Иосиф Сталин, со стороны британцев - Уинстон Черчилль и Клемент Эттли, со стороны США - Гарри Трумэн.

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Видео: Youtube/British Pathé