Зарегистрированные пользователи ресурса смогут изучить карточки по учёту личного состава партизан.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что городской архив оцифровал документы о ленинградских партизанах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как оказалось, на портале "Архивы Петербурга" появился новый раздел, где появились материалы делопроизводственной картотеки описи 20 фонда Р-116Л Ленинградского штаба партизанского движения. Отмечается, что любой желающий сможет ознакомиться с архивом онлайн.

В настоящее время, специалисты оцифровали 35 из 86 единиц хранения картотеки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге церемонию вручения знаков отличия новым Почетным гражданам перенесли из-за COVID-19.

Фото:wikipedia