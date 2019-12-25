Традиционно мероприятие проводят накануне или в день основания города.

В пятницу, 25 мая, стало известно, что в Петербурге церемонию вручения знаков отличия новым Почетным гражданам перенесли из-за COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Северной столицы.

В ведомстве отметили, что пока неизвестна новая дата проведения мероприятия. Из-за пандемии коронавируса проводить церемонию небезопасно.

Напомним, что церемонию вручения знаков отличия новым Почетным гражданам по-традиции проводят накануне Дня города.

Ранее мы сообщали о том, что известно о новых почетных гражданах Петербурга.

Фото:ЗакС