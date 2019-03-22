Евгений Шляхто и Владимир Гарюгин – что известно о новых почетных гражданах Петербурга

На звание почетных петербуржцев в этому году также претендовали поэт-песенник Илья Резник и народная артистка СССР Эдита Пьеха, кандидатуру которой проигнорировали уже 14 раз.

Накануне стало известно, кому ЗакС Петербурга присвоил звание почетных граждан Петербурга. Директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин были избраны почетными гражданами Санкт-Петербурга. На звание почетных петербуржцев в этому году также претендовали поэт-песенник Илья Резник и народная артистка СССР Эдита Пьеха, кандидатуру которой проигнорировали уже 14 раз. Piter.TV расскажет немного о новых почетных гражданах и объяснит, почему именно им выпала такая честь в этом году.

За что присуждают звание почетного гражданина Петербурга

Как следует из данных ЗакСа, звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшим знаком признательности города лицам, внесшим выдающийся вклад: в развитие Санкт-Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и за рубежом; в укрепление демократии и защиты прав человека; в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Это звание является пожизненным. В знак признательности город выдает удостоверение Почетного гражданина Санкт-Петербурга, почетный Знак. Знак Почетного гражданина – это изделие ювелирной пластики, представляющее собой серебряный венок, образуемый двумя ветвями лавра с расположенными равномерно по его окружности мелкими фианитами. В венке находится осколок гранита, взятый от камней Петропавловской крепости. Знак помещен в футляр, единый для хранения знака и нагрудного знака Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Футляр выполнен из белой кожи, внутренняя поверхность - белый муар. Сам нагрудный знак – это серебряный венок диаметром 20 мм, образуемый двумя ветвями лавра. В нижней части ветви скреплены серебряной лентой, а верхние концы ветвей удерживают фианит.

Однако, пока неизвестно, когда новые почетные граждане смогут получить свои знаки отличия. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил, что церемония награждения знаком "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" перенесена на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса.

Звание Почетного гражданина начали присваивать с 1993 года. Его должны присваивать не реже, чем раз в пять лет, в 2018 и 2019 году такое звание не было присвоено никому. Первым почетным гражданином стал академик Дмитрий Лихачев, затем посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. Звания почетных граждан Петербурга носят академик Жорес Алферов, актриса Алиса Фрейндлих, президент России Владимир Путин, писатель Даниил Гранин, космонавт Сергей Крикалев, дирижер Валерий Гергиев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всего звание носят 43 человека.

Кто такой Евгений Шляхто

Евгений Владимирович Шляхто – генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова" Минздрава России, академик РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, главный внештатный специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

Под руководством Шляхто, впервые в РФ, была осуществлена разработка и внедрение проекта создания крупного медицинского научно-образовательного учреждения нового, инновационного, типа. Такое учреждение способно обеспечить координацию научных исследований и высокий уровень преподавания. Под руководством Евгения Шляхто также ведутся исследования в области трансляционной медицины – молекулярной диагностики, разработки диагностических средств персонализации терапии, клеточной и тканевой инженерии для терапевтических целей. Его исследования имеют колоссальное значение для обеспечения высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и болезнями крови. Также он теоретически обосновал и апробировал на практике мультидисциплинарный принцип оказания высокотехнологичной медицинской помощи и трехэтапной реабилитации после этих самых высокотехнологичных вмешательств.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил этот выбор следующим образом.

Академик Евгений Владимирович Шляхто в течение двух десятков лет возглавляет уникальный научный центр имени Алмазова, являющийся одним из лучших кардиологических исследовательских институтов, как в нашей стране, так и за рубежом. Вячеслав Макаров

Кто такой Владимир Гарюгин

Гарюгин Владимир Александрович – Почётный железнодорожник, начальник ГУП "Петербургский метрополитен" с 29 января 1990 года. Член Общественного совета Санкт-Петербурга, член Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Под его началом запущены 22 станции, в том числе самая глубокая "Адмиралтейская".

После введения в эксплуатацию станции метро "Адмиралтейская" у главы подземки начались большие проблемы. Так 22 мая 2015 года, в связи с расследованием о хищении 466 миллионов рублей при строительстве комплекса наземного вестибюля станции метро "Адмиралтейская", суд арестовал имущество Гарюгина, включая: земельные участки, дом, машину и деньги. И только 19 июля 2019 года уголовное преследование было полностью прекращено в связи с отсутствием состава преступления и с признанием права на реабилитацию.

Говоря о присвоении звания Гарюгину, спикер Вячеслав Макаров отметил, что он уже на протяжении тридцати лет руководит системообразующим для транспортной сети города предприятием.

Наше метро достойно справляется со всеми вызовами времени: открываются новые станции, перевозки с каждым годом выходят на более высокий уровень комфорта. Такое блестящее руководство - пример высочайшего профессионализма, ответственности и заботы о горожанах. Вячеслав Макаров

А почему не Эдита Пьеха и Илья Резник?

Два других претендента — народная артистка СССР Эдита Пьеха и поэт Илья Резник — не сумели набрать достаточного количества голосов парламентариев для победы. Как уточняется, Эдита Пьеха получила 12 голосов, Илья Резник — 17, Владимир Гарюгин — 30, Евгений Шляхто — 37. Решение относительно Эдиты Пьехи депутат Борис Вишневский назвал "позором".

Фото: ЗакС; ВК/ ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России; ВК/ (V) ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" (V)