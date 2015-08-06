Шляхто прокомментировал длинные майские выходные

Президент России объявил дни между майскими праздниками нерабочими.

В пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора объявить дни между майскими праздниками нерабочими. Решение должно улучшить ситуацию с пандемией коронавируса в стране.

По словам академика РАН и РАМН, профессора, доктора медицинских наук главу НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто, не все может пойти по плану, "Комсомольская правда Санкт-Петербург". Врач уверен, что из-за выходных дней динамика болезни будет положительной: люди ограничат социальные контакты, но могут отдыхать в каком-то месте. Шляхто порекомендовал отправиться на дачу и проводить время на природе, однако есть вероятность, что в большие города приедет большой поток россиян. Такой исход ситуации может осложнить эпидемиологическую обстановку в мегаполисах, в том числе и в Петербурге.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае.

Фото: Piter.TV