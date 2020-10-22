Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае

Ранее сегодня президент поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

Вечером в пятницу, 23 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в текущем году. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, дни с 4 по 7 мая будут нерабочими.

Ранее на встрече с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой президент согласился с предложением сделать дни между майскими праздниками нерабочими из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Фото: kremlin.ru