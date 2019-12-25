Режим нерабочих дней продлили в пяти регионах РФ

В их число вошли Челябинская, Новгородская, Томская, Курская и Смоленская области.

Власти пяти субъектов России продлили режим нерабочих дней в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19. В их число вошли Челябинская, Новгородская, Томская, Курская и Смоленская области.

В октябре текущего года в ходе совещания с членами кабмина президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена. При этом Путин призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Он уточнил, что региональные власти вправе также продлить их в зависимости от ситуации.

В Смоленской области режим нерабочих дней действует с 28 октября. Губернатор региона Алексей Островский принял решение пролонгировать их до 10 ноября включительно.

В Челябинской и Курской областях нерабочие дни продлены до 12 ноября.

В Новгородской и Томской областях "ковид-выходные" продлеваются до 14 ноября. Отметим, что Новгородская область стала первым субъектом РФ, который объявил об их продлении.

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Фото: Piter.TV