ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Европе

На прошлой неделе было зарегистрировано почти 1,8 млн новых случаев заболевания и 24 тыс. новых летальных случаев.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге заявил, что темпы распространения коронавируса в 53 странах Европейского региона ВОЗ вызывают беспокойство. Запись брифинга транслировалась в Facebook.

Число случаев COVID-19 снова приближается к рекордному уровню - более распространенный вариант дельта продолжает доминировать при передаче в Европе и Центральной Азии. Ханс Клюге, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Он отметил, что с угрозой возрождения коронавируса столкнулась или сталкивается каждая страна Европейского региона ВОЗ. По словам Клюге, на прошлой неделе было зарегистрировано порядка 1,8 млн новых случаев заражения и 24 тыс. летальных исходов. В Европе и Центральной Азии рост составил 6% и 12% соответственно, если сравнивать с показателями предыдущей недели. В Европе в свою очередь число новых случаев коронавируса за четыре недели увеличилось более чем на 55%.

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Видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe