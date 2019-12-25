В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего коронавирусом

Заболевшие вакцинированные могут выделять вирус и передавать его.

Замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала "РИА Новости", что риск заразиться коронавирусом от заболевшего, который ранее сделала прививку, намного меньше по сравнению с невакцинированным человеком.

Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше. Татьяна Руженцова, замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора

Напомним, что в России в августе 2020 года была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронаивруса "Спутник V". Ее разработали в центре имени Гамалеи. Сейчас вакцинация проводится во всех российских регионах.

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